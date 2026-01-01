به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، جعفر مردانی در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان این نشست را فرصتی مهم و تاریخی برای تصمیم‌سازی راهبردی و ترسیم مسیر آینده توسعه استان دانست.

وی گفت: حضور رئیس‌جمهور در چهارمحال و بختیاری نشان‌دهنده توجه راهبردی دولت وفاق ملی به توسعه متوازن، عدالت‌محور و مسئله‌محور است. این جلسه کانون هم‌افزایی ملی و استانی و محل تلاقی برنامه، بودجه و اجرا برای آینده استان به شمار می‌رود.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر همدلی و همراهی قوا افزود: امروز کشور از فرصت کم‌نظیر وفاق نهادی برخوردار است و رویکرد استان نیز مبتنی بر گفت‌وگوی عقلانی، پرهیز از تصمیم‌گیری‌های بخشی و تمرکز بر حکمرانی کارآمد شکل گرفته است. بر همین اساس، استان تلاش کرده مسائل خود را شفاف، واقع‌بینانه و مبتنی بر داده‌های کارشناسی مطرح کند.

مردانی با اشاره به ویژگی‌های جغرافیایی و راهبردی استان گفت: چهارمحال و بختیاری با مساحتی حدود ۱۶ هزار کیلومتر مربع و جمعیتی نزدیک به یک میلیون نفر در قلب زاگرس مرکزی قرار دارد و به دلیل اقلیم کوهستانی و قرار گرفتن در سرچشمه رودخانه‌های زاینده‌رود، کارون و دز، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. با تشکیل هیئت‌های اندیشه‌ورز تخصصی، اولویت‌های توسعه‌ای استان مستندسازی و قابل تصمیم‌گیری شده است.

وی به توانمندی‌ها و مزیت‌های استان اشاره کرد و افزود: چهارمحال و بختیاری رتبه نخست تولید ماهیان سردآبی و بادام آبی کشور را دارد، بخش عمده خوراک آبزیان کشور در این استان تولید می‌شود، ۲۷ شهرک و ناحیه صنعتی فعال دارد و از ظرفیت‌های ممتاز گردشگری و صنایع‌دستی برخوردار است. مسئله اصلی استان کمبود ظرفیت نیست، بلکه وجود گلوگاه‌های زیرساختی است.

استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه سهم استان از تولید ناخالص داخلی کشور کمتر از ظرفیت‌های واقعی آن است، گفت: سهم استان از تولید ناخالص داخلی بدون نفت ۵۶ صدم درصد و با نفت ۷۳ صدم درصد است که این شکاف ناشی از محدودیت‌های ساختاری، به‌ویژه در منابع آب، اتصال ریلی و هوایی، توپوگرافی خاص استان، عبور خطوط لوله نفت و گاز و وسعت بالای اراضی و عرصه‌های جنگلی است.

مردانی با اشاره به تنش‌های آبی استان گفت: با وجود سرچشمه بودن، چهارمحال و بختیاری امسال نخستین استان دارای تنش آبی بود؛ به‌طوری که از ۴۳ شهر، ۲۳ شهر و از ۷۰۰ روستا، ۳۳۴ روستا با تنش آبی مواجه شدند و ۱۳۲ روستا با تانکر آبرسانی می‌شوند. تأمین آب شرب پایدار، اولویت نخست استان است و در این راستا تکمیل سدها، خطوط انتقال و طرح‌های آبرسانی مختلف در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: طرح‌هایی همچون تکمیل سد غدیر باباحیدر، طرح آبرسانی بروجن، طرح آبرسانی از چشمه‌ها و پیگیری انتقال آب چشمه آب سفید برای تأمین آب شرب شهرستان‌های بروجن، خانمیرزا، فلارد و لردگان، پروژه‌هایی حیاتی و غیرقابل تعویق هستند. همزمان، تعادل‌بخشی دشت‌ها، انسداد چاه‌های غیرمجاز و هوشمندسازی برداشت آب برای جلوگیری از بازتولید بحران دنبال می‌شود.

استاندار راهبرد استان در بخش کشاورزی را حرکت از مصرف به بهره‌وری دانست و گفت: توسعه گلخانه‌های هوشمند، تکمیل زنجیره ارزش بادام و شیلات و حرکت به سمت کشاورزی کم‌آب‌بر، دانش‌بنیان و اقتصادی در دستور کار است تا امنیت غذایی با حداقل مصرف آب تأمین شود.

مردانی بر جمع‌آوری مدارس کانکسی، سنگی و ناایمن، کاهش تراکم دانش‌آموزی و تحقق عدالت آموزشی، به‌ویژه در مناطق عشایری و روستایی تأکید کرد و افزود: عدالت آموزشی زیربنای عدالت اجتماعی است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری استان گفت: چهارمحال و بختیاری دارای ۳ هزار و ۷۰۰ اثر تاریخی شناسایی‌شده و ۶۴۸ اثر ثبت ملی است و اولویت‌هایی همچون ثبت ژئوپارک، مرمت آثار شاخص تاریخی و توسعه بوم‌گردی روستایی و عشایری می‌تواند گردشگری را به موتور اشتغال پایدار استان تبدیل کند.

استاندار چهارمحال و بختیاری راهبرد استان در بخش صنعت و معدن را توسعه صنایع پایین‌دستی فولاد، نساجی، شیمیایی و پلیمری و زنجیره پتروشیمی دانست و گفت: با رویکرد سرمایه‌گذاری‌محور و اجرای سیاست‌هایی همچون «شنبه‌های سرمایه‌گذاری»، کاهش بروکراسی و تسریع تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در استان دنبال می‌شود.

مردانی در حوزه بهداشت و درمان با اشاره به فرسودگی زیرساخت‌ها گفت: پیگیری ساخت بیمارستان هزار تخت‌خوابی مرکز استان و تکمیل بیمارستان‌های شهرستان‌های لردگان و فارسان از مطالبات جدی مردم است و مجوز‌های لازم در حال پیگیری است.

وی در بخش انرژی‌های تجدید پذیر افزود: تاکنون ۷۴ موافقت اصولی نیروگاه خورشیدی با ظرفیت اسمی حدود هزار مگاوات در استان صادر شده که بیش از ۲۶ مگاوات آن به بهره‌برداری رسیده و تا پایان ماه جاری ۱۰ مگاوات دیگر نیز افزوده می‌شود. استفاده از پنل‌های خورشیدی در ادارات استان آغاز شده و سایر دستگاه‌ها نیز مکلف به اجرای این سیاست هستند.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به پیشرفت طرح‌های حمایتی مسکن گفت: پیشرفت این طرح‌ها از ۲۷ درصد به بیش از ۵۲ درصد رسیده و تا پایان سال جاری تعداد واحد‌های بهره‌برداری‌شده افزایش خواهد یافت. همچنین واگذاری زمین در طرح جوانی جمعیت در دستور کار قرار دارد.

مردانی با بیان اینکه برای اجرای طرح‌های اولویت‌دار توسعه استان بیش از ۳۸ هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است، افزود: راهبرد توسعه استان بر اقتصاد پیشران و ماندگاری ارزش افزوده در منطقه استوار است و تکمیل راه‌آهن، اتصال استان به شبکه ریلی، ایجاد بندر خشک، توسعه منطقه ویژه اقتصادی، برندسازی گردشگری و توسعه بوم‌گردی از اولویت‌های ملی پیشنهادی استان به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر لزوم تغییر نگاه از پروژه‌محوری به مأموریت‌محوری در توسعه استان، اظهار کرد: تحقق توسعه متعادل، نیازمند تصمیم ملی، حمایت پایدار و استمرار اجراست و امید می‌رود این سفر نقطه عطفی در رفع عدم تعادل‌های تاریخی چهارمحال و بختیاری باشد و منافع آن برای مردم شریف استان ماندگار شود.