مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با تأکید بر ضرورت تسریع در نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی پایتخت گفت: همه مسائل و موانع میان شرکت واحد و ایران‌خودرو دیزل قابل حل‌وفصل است و ۱۶۸ دستگاه اتوبوس متوقف‌شده در ایران خودرو دیزل باید تا پیش از پایان سال پس از انجام تعمیرات به چرخه خدمت‌رسانی بازگردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی علیزاده در جریان بازدید از شرکت ایران‌خودرو دیزل و در آستانه ولادت امیرالمؤمنین (ع) و روز پدر، ضمن تبریک این مناسبت، گفت: خوشبختانه روند مناسبی برای تفاهم در قرارداد‌های قبلی شکل گرفته است.

وی با اشاره به آغاز همکاری شهرداری تهران با این شرکت در دوره ششم مدیریت شهری افزود: در اواخر سال ۱۴۰۰ نخستین خرید شهرداری از ایران‌خودرو دیزل در دوره ششم مدیریت شهری با ۱۷۵ دستگاه اتوبوس آغاز شد و اکنون نیز با برگزاری جلسات و رایزنی‌های مقدماتی، در مسیر رفع موانع و مشکلات قرار داریم و بدون تردید تمامی موضوعات فیمابین دو شرکت قابل حل است.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با بیان اینکه حدود ۱۶۸ دستگاه اتوبوس در مجموعه ایران‌خودرو دیزل متوقف شده است تاکید کرد: لازم است موضوعات ساختاری و تعمیراتی این اتوبوس‌ها هرچه سریع‌تر انجام شود تا بتوانند برای خدمت‌رسانی به خیابان‌های تهران بازگردند و این مهم باید حتماً تا پیش از پایان سال محقق شود.

علیزاده با تأکید بر لزوم حرکت به سمت قرارداد‌های جدید گفت: همواره تلاش کرده‌ایم از ظرفیت تولیدکنندگان داخلی استفاده کنیم و در همین راستا قرارداد‌های متعددی با تولیدکنندگان داخلی داشته‌ایم، اما متأسفانه ظرفیت تولید داخل پاسخگوی نیاز شهرداری تهران نبود و از سوی دیگر تعهدات نیز در زمان‌بندی‌های تعیین‌شده محقق نمی‌شد.

وی با اشاره به عقب‌ماندگی دوره‌های گذشته در نوسازی ناوگان اتوبوسرانی افزود: با توجه به نیاز فوری شهر تهران به ناوگان جدید، شهرداری ناچار شد مذاکرات با طرف چینی را برای تأمین اتوبوس‌های جدید آغاز کند، هرچند همچنان آمادگی انعقاد قرارداد با تولیدکنندگان داخلی وجود دارد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خاطرنشان کرد: باید اقدامات نیمه‌تمام را به سرانجام برسانیم و کاری ناتمام برای آیندگان نگذاریم. لازم است با تکمیل طرحهای موجود و آغاز اقدامات جدید و اثرگذار، تحول جدی در حوزه حمل‌ونقل عمومی، به‌ویژه اتوبوسرانی تهران، ایجاد شود.