فرماندار اندیکا گفت: در پی فعالیت سامانه بارشی اخیر، گردنه‌های تاراز در امتداد جاده اندیکا–بازفت شاهد بارش سنگین برف بوده و این محور کوهستانی چهره‌ای کاملاً زمستانی به خود گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین کیانی به خبرنگار ما گفت: از نخستین ساعات آغاز بارش در گردنه‌های تازار و جاده اندیکا -بازفت، نیرو‌های راهداری با به‌کارگیری ماشین‌آلات و تجهیزات لازم، عملیات برف‌روبی و نمک‌پاشی مسیر را آغاز کرده و این اقدامات همچنان به‌صورت مستمر ادامه دارد تا تردد در این محور مهم با ایمنی کامل برقرار باشد.

وی افزود: در جریان این بارش‌ها، به حدود ۳۰۰ خودروی گرفتار در برف در گردنه تاراز امدادرسانی شده و خوشبختانه با تلاش شبانه‌روزی راهداران، مسیر باز و تردد در جریان است.

کیانی اظهار داشت: همزمان با بارش برف، شرایط مناسبی برای حضور گردشگران و علاقه‌مندان به طبیعت زمستانی در منطقه تاراز فراهم شده و این موضوع موجب ایجاد فضای شاد و پرنشاط در میان مردم و مسافران شده است.

فرماندار اندیکا با اشاره به اهمیت محور تاراز در تردد و توسعه منطقه، از اختصاص ماشین‌آلات جدید راهسازی به ناوگان راهداری تاراز خبر داد و تأکید کرد: تقویت تجهیزات راهداری نقش مؤثری در تسریع خدمات‌رسانی و مدیریت بهتر شرایط جوی خواهد داشت.

گفتنی است با همراهی مردم، تلاش نیرو‌های راهداری و نظارت میدانی مسئولان، محور اندیکا–بازفت در شرایط پایدار قرار دارد و خدمات‌رسانی در گردنه تاراز بدون وقفه ادامه دارد.