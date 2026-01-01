به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، طرحی که نانوایان می گویند با هماهنگی و نظارت اتحادیه نانوایان از پنجم دی ماه اجرایی شده است در حالیکه شهروندان متقدند بدون اطلاع رسانی اجرا شده است .

حمید دهرویه معاون اقتصادی استاندار سمنان در اتاق خبر ضمن عذرخواهی از مردم به علت اجبار در اجرای این طرح گفت : این طرح به علت عقب افتادگی در قیمت نان در استان سمنان نسبت به استان های همجوار و عقب افتادگی واریز یارانه نانوایان از تیر ماه تاکنون اجرا شده است.