مردم استان سمنان چند روزی است علاوه بر افزایش قیمت نان با دو کارته شدن پرداخت مبلغ آن مواجه شده اند .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، طرحی که نانوایان می گویند با هماهنگی و نظارت اتحادیه نانوایان از پنجم دی ماه اجرایی شده است در حالیکه شهروندان معتقدند بدون اطلاع رسانی اجرا شده است .
حمید دهرویه معاون اقتصادی استاندار سمنان در اتاق خبر ضمن عذرخواهی از مردم به علت اجبار در اجرای این طرح گفت : این طرح به علت عقب افتادگی در قیمت نان در استان سمنان نسبت به استان های همجوار و عقب افتادگی واریز یارانه نانوایان از تیر ماه تاکنون اجرا شده است.