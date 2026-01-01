به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،در نخستین دیدار ساعت ۱۶ این هفته تیم فولاد سیرجان ایرانیان مدافع عنوان قهرمانی و تیم شکست ناپذیر این رقابت‌ها در سالن گهرروش میزبان صنعتگران امید بود تا برای کسب دهمین برد متوالی تلاش کند.

این دیدار در حالی آغاز شد ؛ سیرجان با ۹ برد و ۲۵ امتیاز در صدر جدول بود و صنعتگران با ۵ برد و ۱۶ امتیاز، رتبه پنجم جدول را به خود اختصاص داده بود.

فولادی‌ها در ست‌های اول تا سوم این دیدار ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۲۱ بر میهمان خود غلبه کردند تا با ۱۰ برد و ۲۸ امتیاز در صدر جدول باقی بمانند.

این دیدار که با نظر شورای تامین استان بدون تماشاگر برگزار شد، به مدت ۸۹ دقیقه طول کشید.

شاگردان رحمان محمدی راد در سالن امام خمینی (ره) شهر نور میزبان مس رفسنجان بودند. مهرگان با سه برد و ۹ امتیاز رتبه دهم جدول را در اختیار دارد و مسی‌ها نیز با دو برد و پنج امتیاز در جایگاه سیزدهم هستند.

تیم مهرگان باوجود میزبانی در ست اول این مسابقه ۲۸ بر ۲۶ نتیجه را واگذار کرد، اما در ست دوم ۲۵ بر ۲۰ به پیروزی رسید تا دو تیم در ست شماری یک بر یک برابر شوند.

شاگردان اسماعیل بادرنگین سرمربی مس در ست سوم این دیدار ۲۵ بر ۲۲ به پیروزی رسیدند. میثم صالحی بازیکن مس در این ست مصدوم و از زمین مسابقه خارج شد.

تیم مهرگان در ست چهارم ۲۵ بر ۲۲ به پیروزی رسید تا جدال دو تیم به ست حساس پنجم کشیده شود. در ست پنجم جدال دو تیم بسیار نزدیک به هم پیش رفت و در نهایت نماینده نور ۲۸ بر ۲۶ به پیروزی رسید تا رکود ست پنجم این فصل از رقابت‌ها را بهبود بخشد.

مهرگان نور با کسب این پیروزی دو پله صعود در جدول تجربه کرد و با چهار برد، ۱۱ امتیازی شد و تیم مس هم ۶ امتیازی شد.

جدال دو تیم مهرگان و مس هزار و ۷۰۰ تماشاگر داشت و به مدت ۱۸۲ دقیقه طول کشید. ابوالفضل مهدیان بازیکن مهرگان نیز در این دیدار یک کارت زرد دریافت کرد.

نتایج کامل این دیدار‌های به قرار زیر است:

شهرداری ارومیه ۳ – استقلال گنبد یک (۲۰ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۲۳)

فولاد سیرجان ایرانیان ۳ – صنعتگران امید صفر (۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۲۱)

چادر ملو اردکان ۳ – طبیعت اسلامشهر یک (۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۰)

پیکان تهران ۳ – پاس گرگان صفر (۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۱۳)

شهداب یزد ۳ – سایپا تهران صفر (۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۱۴ و ۲۵ بر ۱۷)

مهرگان نور ۳ – مس رفسنجان ۲ (۲۶ بر ۲۸، ۲۵ بر ۲۰، ۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۸ بر ۲۶)

رازین پلمیر تهران یک – فولاد مبارکه سپاهان ۳ (۲۳ بر ۲۵، ۲۶ بر ۲۸، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۲ بر ۲۵)



