به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، فرمانده سپاه قمربنی هاشم (ع) چهارمحال و بختیاری گفت:در هفته مقاومت، یاد و خاطره سردار دل‌ها، حاج قاسم سلیمانی، که نماد مقاومت بود، زنده نگه داشته می‌شود.

سردار افضلی با گرامیداشت شهدای محور مقاومت و مدافعان حرم که با حضور خود، این جبهه را به تعبیر زیبای مقام معظم رهبری، به «فرهنگ ایستادگی و مقاومت» تبدیل کردند، افزود: این مقاومت، یک سخت‌افزار نیست که فرو بریزد؛ بلکه ایمانی است، تفکری است، تصمیمی قلبی و قطعی و یک مکتب اعتقادی است که در باور ملت‌ها نهادینه شده است.

وی گفت: سردار شهید حاج قاسم سلیمانی نمونه برجسته‌ای از تربیت‌شدگان مکتب حضرت امام راحل عظیم‌الشأن بود که تمام عمر خود را به جهاد در راه خدا گذراند و شهادت پاداش تلاش بی‌وقفه او و یارانش بود.

فرمانده سپاه قمربنی هاشم (ع) گفت: هفته مقاومت که امسال از یازدهم تا هفدهم دی ماه است، فرصتی است برای زنده نگه داشتن یاد فرماندهان شهیدمان، بالاخص شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس.

سردار افضلی گفت: در مجموعه سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم (ع)، بیش از پانصد عنوان برنامه در قالب سی محور اصلی در هفته مقاومت اجرا خواهد شد.

وی، بزرگداشت میثاق با قهرمان ایران در مساجد و شهرک‌های صنعتی، گردهمایی بزرگ دختران حاج قاسم، برگزاری اعتکاف با شعار محوری «برنامه ایران‌مرد»، اعزام راویان مکتب شهید سلیمانی به مدارس و مراکز آموزشی برای آشنایی نسل جوان، برگزاری اردو‌های جهادی و همایش اقتدار رزمی‌کاران، برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای مدافع حرم استان چهارمحال و بختیاری، پویش نذر خون به نیت حاج قاسم، و همایش تجلیل از فرزندان شهدا (عمو قاسم) و محافل سراسری انس با قرآن و یادواره‌های خانگی شهدا را از برنامه‌های هفته مقاومت عنوان کرد.