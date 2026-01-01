به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حجت الاسلام محمد ملکیان در جلسه شورای راهبردی اعتکاف رجبیه استان سمنان گفت: در قالب مراسم اعتکاف امسال ، برگزاری اعتکاف‌های تخصصی دانش آموزی، دانشجویی و مادر - فرزندی نیز برنامه ریزی شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون هفت هزار نفر برای شرکت در این مراسم معنوی ثبت نام کردند گفت:پیش بینی شده است ۱۶ هزار نفر در آیین اعتکاف شرکت کنند.

دبیر شورای راهبردی اعتکاف استان سمنان همچنین از برگزاری برنامه‌های مختلف فرهنگی و مذهبی در اعتکاف خبر داد و گفت: مراسم سالگرد شهادت و یادبود شهید سردار قاسم سلیمانی، تکریم پدران شهدا، محافل انس با قرآن در قالب طرح زندگی با آیه‌ها، مشاوره خانواده و تربیت فرزند و برگزاری جلسات اخلاقی و پرسش و پاسخ‌های دینی از جمله این برنامه‌ها است.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان نیز در این جلسه با تشریح فضایل اعتکاف و اهمیت آن در اسلام گفت: این آیین فرصتی برای تذهیب نفس و تربیت دینی و معنوی است.

حجت الاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی با تاکید بر حفظ حرمت مساجد گفت: برگزاری برنامه‌های فرهنگی در اعتکاف باید زمینه ساز جذب بیشتر جوانان و نوجوانان در این گونه آیین‌ها باشد.