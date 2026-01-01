رویداد ملی جلیقه ایرانی به منظور پاسداشت میراث ماندگار مد و لباس ایرانی و ترویج اصالت، هویت و زیبایی شناسی پوشاک بومی، در سمنان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این رویداد ۵۰۰ جلیقه ایرانی در سبک‌های مختلف از اقوام ایرانی در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است.

دبیر این رویداد گفت: در این رویداد سه روزه ۴۰ نفر از هنرمندان استان‌های سمنان ، فارس، تهران، کرمان، بندرترکمن، خراسان جنوبی، شمالی و رضوی تولیدات هنری خود را ارائه کرده‌اند.

پروانه امیریان گفت: این رویداد فرصتی برای گردهمایی طراحان، پژوهشگران هنرمندان، فعالان حوزه مد و لباس و علاقه‌مندان فرهنگ ایرانی است تا جلوه‌ای نو از هنر پوشاک ایرانی را به نمایش بگذارند.

در این رویداد که در حاشیه آن کارگاه ها‌ی آموزشی نیز برگزار می‌شود.

نمایشگاه رویداد ملی جلیقه ایرانی تا دوازدهم دی، عصر‌ها از ساعت ۱۵ تا ۲۰ برای بازدید علاقه‌مندان دایر است.