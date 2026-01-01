در مراسمی علیرضا رضایی برون به عنوان سرپرست اداره کل راه آهن شمال شرق یک معرفی و از زحمات فرشاد زادخور مدیرکل سابق قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مرتضی جعفری معاون بازرگانی و بهره برداری شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در این مراسم گفت: راه آهن شمال شرق یک یکی از مهمترین مناطق شبکه ریلی کشور است که ۵۰ درصد کل قطارهای کشور از این منطقه عبور می کنند.

به گفته جعفری، مهمترین شاخص این اداره کل ایمنی در سیر و حرکت است.

جعفری توسعه و افزایش حمل بار و جابجایی مسافر را از برنامه های راه آهن جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و گفت: از اواخر پارسال تا الان ۵۰۰ تن هزار تن بار از طریق شبکه ریلی به افغانستان حمل شده است که تا ماه آینده به ماهی ۱۰۰ هزار تن افزایش خواهد یافت.

جعفری افزود: از ابتدای امسال تا الان ۴۵ قطار بار از چین وارد کشور شده است.

به گفته وی، امسال جابجایی مسافر از طریق شبکه ریلی ۵ درصد افزایش یافته است .