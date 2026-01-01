پخش زنده
فعالیت نیروهای پلیس راه و راهداران برای حفاظت از ایمنی تردد در جاده های سمنان در روزهای برفی تشدید می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، امید اسماعیلی رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان مهدیشه گفت: در طرح زمستانی راهداری در شهرستان مهدیشهر ۴۰ نفر در قالب ۵ تیم در راهدارخانه ها و محورهای این شهرستان مشغول خدمت رسانی به مردم هستند .
صابر صادقیان بخشدار شهمیرزاد هم گفت: با توجه به هشدار های هواشناسی امکان اسکان اضطراری برای در راه ماندگان در روستاهای فولاد محله ، کاورد،گرمکش ، خطیرکوه و چاشم و لرد پیش بینی شده است.
سرهنگ مرتضی آخوندی رئیس اداره عملیات پلیس راه استان سمنان هم گفت: در زمستان به علت لغزندگی و یخ زدگی جاده ها داشتن تجهیزاتی نظیر زنجیر چرخ الزامی است و شهروندان حدالمقدور از سفرهای غیر ضروری پرهیز کنند.