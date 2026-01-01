پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه: توزیع کالاهای اساسی اکنون دو برابر نیاز روزانه استان انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سعید کریمی در نشست استاندار کرمانشاه با اصناف و بازاریان با اشاره به رصد کامل موجودی انبارها گفت: بررسیها نشان میدهد کالاهای اساسی از جمله برنج و روغن به اندازه کافی در بازار موجود است و در شرایط فعلی نیازی به استفاده از ذخایر اضطراری استان وجود ندارد.
وی افزود: تنوع محصولات نیز قابل توجه است؛ امروز بیش از ۱۵ نوع برنج هندی و پاکستانی در بازار عرضه شده است و قیمتها متناسب با نیاز مردم تنظیم شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: همکاری اصناف، تجار، اتحادیهها و دستگاههای نظارتی موجب شده است که توزیع کالا به صورت منظم و تحت کنترل انجام شود و هیچ کمبود جدی در بازار مشاهده نشود و در این زمینه، پایش روزانه واحدهای صنفی و پر کردن فرمهای نظارتی توسط ۱۶ اکیپ جهاد کشاورزی در ۸ منطقه شهرداری کرمانشاه انجام شده است.
وی تأکید کرد: تمامی تجار و اصناف استان میتوانند در صورت توانایی، کالاهای مورد نیاز مردم را با قیمت مناسب عرضه کنند و جهاد کشاورزی آماده حمایت و همکاری کامل برای تأمین کالاهای اساسی است تا بازار کرمانشاه با آرامش و ثبات ادامه فعالیت دهد.