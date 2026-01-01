جانشین پلیس راه راهور فراجا از ترافیک سنگین در محور‌های شمالی کشور و آزادراه قزوین -کرج خبر داد و گفت: همزمان با این وضعیت، برخی محور‌های شریانی و غیرشریانی کشور به دلیل شرایط جوی و فنی مسدود است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به وضعیت محورهای شمالی کشور اظهار داشت: ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال محدوده سیاه‌بیشه، آزادراه تهران–شمال مسیر جنوب به شمال حدفاصل تونل البرز تا انتهای آزادراه و همچنین محور هراز مسیر رفت‌وبرگشت در محدوده سه‌راهی چلاو سنگین گزارش شده است.

به گفته سرهنگ محبی، تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران - پردیس، آزادراه قزوین - رشت (رفت‌وبرگشت) و همچنین محور چالوس و آزادراه تهران - شمال در مسیر شمال به جنوب روان است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا افزود: تمامی محورهای شمالی کشور در حال حاضر فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت سایر محورهای مواصلاتی کشور گفت: آزادراه قزوین - کرج حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس با ترافیک سنگین مواجه است و در برخی محورهای استان آذربایجان غربی نیز بارش برف و باران گزارش شده است.

سرهنگ محبی همچنین از انسداد محور شریانی پیرانشهر - تمرچین خبر داد و افزود: محورهای سروآباد - پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت - پادنا (رفت‌ و برگشت)، پونل - خلخال، خوانسار - بوئین‌میاندشت و چاهان - زرآباد به‌عنوان محورهای غیرشریانی مسدود هستند.

وی تصریح کرد: محور گنجنامه - تویسرکان نیز به دلیل شرایط فصلی مسدود است.