نگاهی به بازار ملزومات تولید کتاب نشان می‌دهد که مواد اولیه با تغییرات ۵۰ تا ۶۰ تومانی در بازار عرضه شده و فعالان چاپ و نشر در تب و تاب تامین و خرید کاغذ و مقوا و سایر کالا‌ها هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بازار کاغذ و مقوا در هفته اخیر، با افزایش شدید قیمت و نوسانات قابل‌توجه همراه بوده؛ این وضعیت متأثر از مشکلات واردات، تخصیص ارز و تقاضای صنوف چاپ و بسته‌بندی است.

فعالان این بازار از افزایش هزینه‌ها و محدودیت در تأمین مواد اولیه خبر می‌دهند؛ موضوعی که به گفته آنها، بیش از همه ناشران، چاپخانه‌ها و واحد‌های بسته‌بندی را زیر فشار قرار داده است. می‌توان گفت که مشکلات مربوط به واردات و تخصیص ارز از عوامل اصلی این نوسان عنوان می‌شود و همزمان، افزایش تقاضا در برخی بخش‌ها نیز به تشدید التهاب بازار دامن زده است.

کارشناسان صنف هشدار می‌دهند با تداوم این شرایط، قیمت تمام‌شده محصولات فرهنگی و کالا‌های بسته‌بندی‌شده افزایش خواهد یافت و به همین دلیل خواستار ورود جدی‌تر نهاد‌های مسئول برای تنظیم بازار و ایجاد ثبات قیمتی در این حوزه شده‌اند.

براساس مشاهده در بازار، هر کیلو مرکب گلاسه ایرانی رنگی، ۵۱۰ هزار تومان، هرکیلو مرکب گلاسه مشکی، ۳۹۵ هزار تومان، هرکیلو مرکب تحریر رنگی ایرانی، ۴۴۵ هزار تومان و هرکیلو مرکب تحریر مشکی ایرانی نیز به قیمت ۳۴۵ هزار تومان در بازار موجود است و قیمت مرکب گلاسه خارجی چینی، کره‌ای و آلمانی با افزایش قیمت، این هفته حدود ۷۰۰ تا ۸۵۰ هزار تومان بود.

در بازار کاغذ، اما وضعیت در مقایسه با هفته گذشته با تغییر ۵۰ تا ۶۰ هزار تومانی همراه است و هر بند کاغذ ۷۰ گرمی، ۱۰۰ در ۷۰ به قیمت ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سایز ۶۰ در ۹۰ آن به قیمت ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بازار عرضه شد.

همچنین بهای هر کیلو مقوای پشت طوسی ۲۵۰ گرمی ۱۲۰ هزار تومان، ۱۸۰ گرمی کیلویی ۱۴۵ هزار تومان، ۲۳۰ گرمی کیلویی ۱۴۵ هزار تومان و ۲۵۰ گرمی کیلویی ۱۴۸ هزار تومان است که این قیمت‌ها به تناسب میزان خرید و نحوه پرداخت بین پنج تا ۶ هزار تومان تفاوت قیمت دارد.