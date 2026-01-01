پخش زنده
فرمانده پایگاه هوایی شهید فکوری تبریز بر نقش تعیینکننده بصیرت مردمی در خنثیسازی فتنهها تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ دوم خلبان داریوش سلیمانی در مراسم گرامیداشت حماسه نهم دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، که با حضور خانوادههای این پایگاه برگزار شد، بر نقش تعیینکننده بصیرت مردمی در خنثیسازی فتنهها تأکید کرد.
فرمانده پایگاه شهید فکوری تبریز گفت: حماسه نهم دی نماد آگاهی، دشمنشناسی و میثاق ملت ایران با ولایت است که ریشه در بصیرت مردمی دارد و مردم تبریز همواره در این مسیر پیشگام بودهاند.
وی با اشاره به شرایط امروز کشور و پیچیدگیهای جنگ ترکیبی دشمن افزود: دشمنان نظام اسلامی با بهرهگیری همزمان از ابزارهای رسانهای، روانی، فرهنگی و اقتصادی تلاش میکنند با ایجاد فضای مهآلود فتنه، حق و باطل را جابهجا نشان دهند، اما ملت ایران با بصیرت و هوشیاری، توطئههای آنان را ناکام گذاشتهاند.
امیر سرتیپ دوم خلبان داریوش سلیمانی تاکید کرد: بصیرت و تبعیت از ولایت فقیه مهمترین شاخصه عبور از فتنههاست و تجربه حوادث سال ۱۳۸۸ نشان داد هر زمان مردم با شناخت صحیح از صحنه و اعتماد به رهبری وارد میدان شدند، دشمن مجبور به عقبنشینی شد.
وی با تأکید بر نقش مردم تبریز در مقاطع حساس تاریخ انقلاب اسلامی تصریح کرد: بصیرت، آگاهی و موقعیتشناسی مردم انقلابی تبریز همواره الگویی برای دیگر نقاط کشور بوده و حماسه نهم دی نیز از همین روحیه انقلابی و ولایتمدارانه سرچشمه گرفته است.
فرمانده پایگاه شهید فکوری تبریز در پایان حفظ وحدت، تقویت ایمان، افزایش سواد رسانهای و هوشیاری در برابر جنگ شناختی دشمن را از مهمترین وظایف آحاد جامعه بهویژه نیروهای مسلح دانست و بر لزوم پاسداشت حماسه نهم دی بهعنوان روز بصیرت و میثاق با ولایت تأکید کرد.