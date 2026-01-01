به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ دوم خلبان داریوش سلیمانی در مراسم گرامیداشت حماسه نهم دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، که با حضور خانواده‌های این پایگاه برگزار شد، بر نقش تعیین‌کننده بصیرت مردمی در خنثی‌سازی فتنه‌ها تأکید کرد.

فرمانده پایگاه شهید فکوری تبریز گفت: حماسه نهم دی نماد آگاهی، دشمن‌شناسی و میثاق ملت ایران با ولایت است که ریشه در بصیرت مردمی دارد و مردم تبریز همواره در این مسیر پیشگام بوده‌اند.

وی با اشاره به شرایط امروز کشور و پیچیدگی‌های جنگ ترکیبی دشمن افزود: دشمنان نظام اسلامی با بهره‌گیری همزمان از ابزارهای رسانه‌ای، روانی، فرهنگی و اقتصادی تلاش می‌کنند با ایجاد فضای مه‌آلود فتنه، حق و باطل را جابه‌جا نشان دهند، اما ملت ایران با بصیرت و هوشیاری، توطئه‌های آنان را ناکام گذاشته‌اند.

امیر سرتیپ دوم خلبان داریوش سلیمانی تاکید کرد: بصیرت و تبعیت از ولایت فقیه مهم‌ترین شاخصه عبور از فتنه‌هاست و تجربه حوادث سال ۱۳۸۸ نشان داد هر زمان مردم با شناخت صحیح از صحنه و اعتماد به رهبری وارد میدان شدند، دشمن مجبور به عقب‌نشینی شد.

وی با تأکید بر نقش مردم تبریز در مقاطع حساس تاریخ انقلاب اسلامی تصریح کرد: بصیرت، آگاهی و موقعیت‌شناسی مردم انقلابی تبریز همواره الگویی برای دیگر نقاط کشور بوده و حماسه نهم دی نیز از همین روحیه انقلابی و ولایتمدارانه سرچشمه گرفته است.

فرمانده پایگاه شهید فکوری تبریز در پایان حفظ وحدت، تقویت ایمان، افزایش سواد رسانه‌ای و هوشیاری در برابر جنگ شناختی دشمن را از مهم‌ترین وظایف آحاد جامعه به‌ویژه نیروهای مسلح دانست و بر لزوم پاسداشت حماسه نهم دی به‌عنوان روز بصیرت و میثاق با ولایت تأکید کرد.