متهم به کلاهبرداری اینترنتی ۷ میلیارد ریالی در فریمان شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی فریمان گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان و مراجعه به پلیس فتا با عنوان کلاهبرداری از وی توسط فردی سودجو، کارشناسان این پلیس بررسی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

سرهنگ جواد سلطانی افزود: در بررسی‌ های اولیه مشخص شد شاکی در یک سایت خرید و فروش کالا با یک آگهی خرید خودرو آشنا شده و مبلغی را به حساب فروشنده واریز کرده است اما بعد از آن صاحب آگهی پاسخگوی وی نبوده است.

وی با بیان این که کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدامات تخصصی و فنی خود دریافتند حساب معرفی شده توسط مالک آگهی، اجاره‌ ای و متعلق به یک فرد سابقه دار بوده است اظهار داشت: ماموران انتظامی محل اختفای متهم را در یکی از شهرستان‌ های همجوار شناسایی و وی را که با مشاهده پلیس قصد فرار داشت با رعایت قانون بکارگیری سلاح دستگیر کردند.

این مقام انتظامی ادامه داد، در بررسی اعترافات متهم مشخص شد وی علاوه بر ۲۰ فقره کلاهبرداری از طریق اجاره دروغین باغ ویلا در فضای مجازی، کلاهبرداری با رسید جعلی و کلاهبرداری خرید ۴۷ کیسه برنج و ۸۰۰ میلیون ریال پسته، مبلغ ۷ میلیارد ریال نیز در سراسر کشور کلاهبرداری کرده است.