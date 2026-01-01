به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سید کمال الدین موسوی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان از رهایی یک محکوم از قصاص نفس پس از تحمل ۱۳ سال حبس در رشت خبر داد و گفت: این فرد از سال ۹۱ در زندان بود و اولیای دم پرونده راضی به گذشت از قصاص نمی‌شدند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان افزود: اعلام رضایت اولیای دم در روز اجرای حکم و پای چوبه دار، با کوشش و تلاش فراوان همکاران واحد صلح و سازش و اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان و برگزاری جلسات متعدد صورت گرفته است.

موسوی در پایان خاطر نشان کرد: در چنین مواردی اولیاء دم با اقدام خداپسندانه وکریمانه خود علاوه برعفو قاتل، زمینه ترویج فرهنگ گذشت و ایثار در جامعه را فراهم می‌کنند.