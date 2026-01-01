بانوان بافنده روستا‌های چاهک موسویه و چلونک بخش سده ۶ تخته فرش و قالیچه برای کمک به توسعه و بازسازی عتبات عالیات اهدا کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، این فرش‌ها شامل دو تخته فرش شش متری، یک تخته فرش کناره سه متری و یک قالیچه دو متری در روستای چاهک موسویه و همچنین یک تخته فرش شش متری و یک تخته قالیچه دو متری به همت بانوان روستای چلونک است که بافته و اهدا شدند.

این فرش‌ها و قلیچه‌های اهدایی توسط ۳۰ بانوی بافنده در مدت ۶ ماه بافته و به ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات شهرستان قاینات تحویل شد.