بانوان بافنده روستاهای چاهک موسویه و چلونک بخش سده ۶ تخته فرش و قالیچه برای کمک به توسعه و بازسازی عتبات عالیات اهدا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، این فرشها شامل دو تخته فرش شش متری، یک تخته فرش کناره سه متری و یک قالیچه دو متری در روستای چاهک موسویه و همچنین یک تخته فرش شش متری و یک تخته قالیچه دو متری به همت بانوان روستای چلونک است که بافته و اهدا شدند.
این فرشها و قلیچههای اهدایی توسط ۳۰ بانوی بافنده در مدت ۶ ماه بافته و به ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات شهرستان قاینات تحویل شد.