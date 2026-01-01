استخر سرپوشیده ماهرویان بندر هندیجان با حضور وزیر ورزش و جوانان و استاندار خوزستان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، استخر سرپوشیده ماهرویان بندر هندیجان در سال ۱۳۸۹ آغاز شد و پس از ۱۵ سال با حضور احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان به بهره برداری رسید.

این استخر در زیر بنایی به مساحت ۲ هزار و ۵۰۰ متر ساخته شده و دارای سونا، جکوزی و استخر اختصاصی کودکان است.

اعتبار هزینه شده برای این طرح مهم ۷۰۰ میلیارد ریال و از محل اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی نفت و استانی است.

بهنام خزعلی، فرماندار هندیجان در آیین افتتاح استخر سرپوشیده ماهرویان این شهرستان پس از ۱۵ سال، بر ادامه سیاست دولت در اتمام طرح‌های نیمه تمام تاکید کرد و خواستار حمایت برای تکمیل مجموعه ورزشی ساحلی و احداث سالن استاندارد در هندیجان شد.

وی این طرح را نمادی از پیگیری دولت برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام دانست و از مسئولان کشوری و استانی خواستار حمایت بیشتر برای توسعه ورزش در این شهرستان شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی این شهرستان بیان کرد: بندر هندیجان با ۹۰ کیلومتر مرز آبی و دسترسی مستقیم به دریا می‌تواند به قطب ورزش‌های ساحلی در استان و کشور تبدیل شود.

خزعلی افزود: در همین راستا، زمینی به مساحت چهار هکتار برای توسعه این بخش واگذار شده که برای تکمیل آن حدود ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

فرماندار هندیجان در ادامه به کمبود سالن‌های ورزشی استاندارد در هندیجان اشاره کرد و بیان داشت: سالن‌های موجود در شهرستان، اغلب برای تمرین هستند و ورزشکاران ما به یک سالن استاندارد و در شان نیاز دارند که امیدواریم با حمایت وزیر ورزش و جوانان این مهم نیز محقق شود.

وی در پایان از حضور و همراهی وزیر ورزش و جوانان، استاندار، نماینده مجلس و دیگر مسئولان در این آیین قدردانی کرد.