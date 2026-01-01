شهردار هشتگرد ترافیک را مهم‌ترین مسئله هشتگرد دانست و از نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و‌جانمایی ساخت پارکینگ طبقاتی برای رفع این مسئله خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، رئیسی با اشاره به چالش‌های زیرساختی این شهر، ترافیک را مهم‌ترین مسئله هشتگرد دانست و از نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، جانمایی احداث پارکینگ طبقاتی و توسعه فضا‌های فرهنگی و آموزشی به عنوان مهم‌ترین اقدامات مدیریت شهری نام برد.

وی با حضور در برنامه نگاه مردم با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه فرهنگی و زیرساختی، گفت: به لحاظ سخت‌افزاری، فضا‌هایی نظیر مجتمع ۹ دی و خانه فرهنگ و هنر بستر مناسبی برای فعالیت‌های پژوهشی و فرهنگی جوانان فراهم کرده‌اند که به تازگی برای بهره‌برداری بهتر به بخش خصوصی واگذار شده‌اند.

وی افزود: برگزاری کلاس‌های آموزشی برای اقشار مختلف از جمله معلولان و همچنین فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO) از جمله برنامه‌هایی است که در این مراکز دنبال می‌شود.

شهردار هشتگرد با بیان اینکه ترافیک یکی از مهم‌ترین مسائل این شهر است، اظهار کرد: هشتگرد شهری خطی است که در امتداد جاده قدیم و به طول حدود پنج کیلومتر توسعه یافته و همین مسئله تمرکز مراکز تجاری، درمانی و خدماتی را در یک محور به‌دنبال داشته است.

رئیسی ادامه داد: بار ترافیکی شهر‌ها و روستا‌های اطراف نیز بر دوش هشتگرد قرار دارد، در حالی که درآمد متناسبی برای شهر ایجاد نمی‌شود. این در شرایطی است که شهر جدید مهستان از نظر وسعت بافت شهری بزرگ‌تر از هشتگرد است، اما بخش عمده مراجعات آموزشی و درمانی به هشتگرد انجام می‌شود.

وی از جانمایی برای احداث پارکینگ طبقاتی خبر داد و گفت: موضوع تملک زمین در خیابان اصلی شهر و همچنین استفاده از ساختمان قدیمی مسکن و شهرسازی به طول حدود پنج هزار متر به‌عنوان پارکینگ شهری در دستور کار قرار دارد.

شهردار هشتگرد با اشاره به آخرین آمار جمعیتی این شهر تصریح کرد: بر اساس سرشماری جدید، جمعیت هشتگرد بیش از ۸۰ هزار نفر است.

رئیسی درباره وضعیت حمل‌ونقل عمومی نیز بیان کرد: چند دستگاه ون از طریق سهمیه خریداری و در مسیر هشتگرد–کرج در حال خدمات‌رسانی است و همزمان نوسازی ناوگان اتوبوسرانی شهر در حال انجام است.

شهردار هشتگرد در برنامه نگاه مردم از سیمای البرز خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از ۵۷۰ دستگاه تاکسی در سطح شهر تردد دارند و ایستگاه‌های حمل‌ونقل عمومی نیز تجهیز و بازسازی شده‌اند.

حرکت به سمت هوشمندسازی شهری

نائب‌رئیس شورای اسلامی شهر هشتگرد با تأکید بر استقبال از انتقادات مردمی، از حرکت مدیریت شهری به سمت هوشمندسازی و بهره‌گیری از هوش مصنوعی خبر داد و گفت: بودجه سال آینده شهر بر مبنای مطالبات شهروندان، چالش‌ها و نگاه کارشناسانه تدوین خواهد شد.

افشاری با حضور در برنامه نگاه مردم با تأکید بر اهمیت مشارکت شهروندان در مدیریت شهری گفت: شورای اسلامی شهر از انتقادات مردم استقبال می‌کند و در همین راستا، به سمت هوشمندسازی شهری و بهره‌مندی از هوش مصنوعی حرکت کرده‌ایم.

نائب‌رئیس شورای اسلامی شهر هشتگرد افزود: به تازگی بودجه‌ای مشخص برای توسعه هوشمندسازی اختصاص داده شده و در حوزه اطلاع‌رسانی و ارتباط با شهروندان نیز سامانه‌ای تعریف شده است تا مردم بتوانند با مراجعه به آن، نظرات و انتقادات خود را ثبت کنند.

افشاری با اشاره به چالش‌ها و فرصت‌های شهر هشتگرد اظهار کرد: بهره‌مندی از ظرفیت علمی دو دانشگاه بزرگ هشتگرد و همچنین استفاده از توان نیروی نخبه و جوان شهر از مهم‌ترین فرصت‌های پیش‌روی مدیریت شهری است.

وی یکی از راهکارهای مهم کاهش ترافیک را احداث پارکینگ‌های شهری دانست و گفت: در ضلع جنوبی شهر سه پارکینگ وجود دارد که به دلیل محدودیت‌های دسترسی، بهره‌برداری کامل از آن‌ها با دشواری همراه است. در ضلع شمالی شهر نیز چند نقطه برای احداث پارکینگ پیش‌بینی شده که در آینده نه‌چندان دور به مرحله اجرا در می‌آید.

نائب‌رئیس شورای اسلامی شهر هشتگرد با تأکید بر لزوم تقویت فعالیت‌های فرهنگی بیان کرد: با توجه به تمرکز اصلی حضور مردم در مرکز شهر، برنامه‌ریزی‌ها در این محدوده انجام شده و در همین راستا، ساختمان قدیمی تخریب شده و هم‌اکنون آماده بهره‌برداری به‌عنوان پارکینگ شهری است.