دولت دونالد ترامپ اعلام کرد در حال بررسی امکان لغو تابعیت شهروندان سومالیایی تباری است که به ارتکاب کلاهبرداری گسترده از برنامههای رفاهی آمریکا محکوم شدهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک به نقل از نشریه نیوزویک؛ کارولین لیویت سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد: دولت ترامپ در حال بررسی اقداماتی برای لغو تابعیت شهروندان سومالیاییتباری است که در پروندههای کلاهبرداری مالی محکوم شدهاند.
لیویت در گفتوگو با برنامه «فاکساند فرندز» گفت: این موضوعی است که وزارت امنیت داخلی و وزارت خارجه آمریکا در حال بررسی آن هستند.
این گزارش اضافه کرد: این اظهارات در پی افشای یک رسوایی گسترده کلاهبرداری در ایالت مینهسوتا مطرح شده است؛ پروندهای که به سوءاستفاده از برنامههای کمک دولتی در حوزه تغذیه، بهداشت و مسکن مربوط میشود و تاکنون حدود ۹۰ نفر در این پرونده متهم شدهاند.
در ادامه آمده است: تنها در یکی از این پروندهها که با عنوان «طرح تغذیه آینده» شناخته میشود، ۵۷ نفر به جرم خود اعتراف کرده یا محکوم شدهاند، این طرح به نام یک سازمان غیردولتی در مینهسوتا ثبت شده بود که صدها میلیون وعده غذایی را به طور صوری به دولت آمریکا صورتحساب کرده، در حالی که این غذاها هرگز توزیع نشده بودند.
نیوزویک نوشت: تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا درباره این شبکههای کلاهبرداری از سال ۲۰۲۲ آغاز شد و برآوردها نشان میدهد خسارت وارد شده به مالیاتدهندگان آمریکایی بین ۲۵۰ میلیون تا یک میلیارد دلار بوده است.
این گزارش اضافه کرد: بیشتر متهمان این پروندهها از تبار شرق آفریقا هستند و گفته میشود بخش عمده آنها به جامعه سومالیاییهای ساکن مینهسوتا تعلق دارند؛ جامعهای که بزرگترین جمعیت سومالیاییتبار در آمریکا را در خود جای داده است.
در پایان گزارش آمده است: طرح دولت ترامپ برای لغو تابعیت، میتواند واکنشهای حقوقی و سیاسی گستردهای در آمریکا به همراه داشته باشد چرا که لغو تابعیت شهروندان یکی از حساسترین و مناقشه برانگیزترین اقدامات در نظام حقوقی آمریکا به شمار میرود.