مدیرکل تعاون روستایی لرستان از خرید تضمینی بیش از ۵۷ هزار تن محصولات راهبردی کشاورزی در ۹ ماهه امسال با هدف حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و تنظیم بازار استان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، غلامعلی فتحی گفت: شبکه تعاون روستایی استان موفق به خرید تضمینی ۵۴ هزار تن گندم، سه هزار و ۸۰۰ تن دانه روغنی کلزا و ۱۷ تن دانه روغنی کاملینا از کشاورزان لرستانی شده است.
وی افزود: در این مدت اتحادیه و تشکلهای تحت پوشش شبکه تعاون روستایی استان ۹۵ هزار تن انواع نهادههای دامی را بین بهرهبرداران توزیع کردهاند که نقش مهمی در پایداری تولیدات دام و طیور استان داشته است.
مدیرکل تعاون روستایی لرستان افزود: همچنین دو هزار و ۵۰۰ تن انواع کودهای شیمیایی، آلی، زیستی و ریزمغذی در اختیار کشاورزان لرستان قرار گرفته تا زمینه افزایش بهرهوری و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی فراهم شود.
فتحی با اشاره به فعالیتهای حوزه بذر گفت: در این مدت ۶۰۰ تن انواع بذور اصلاحشده توسط شبکه تعاون روستایی استان خریداری، تولید و فرآوری شد، همچنین در بخش نهادههای حفاظتی نیز هفت تن انواع سموم شیمیایی بین کشاورزان استان توزیع شده است.
وی تأمین کالاهای اساسی و خدمات پشتیبانی را از دیگر اقدامات مهم این مجموعه دانست و افزود: در این مدت ۲۸ میلیون لیتر انواع مواد سوختی و ۱۸ هزار تن آرد خانهپزی در مناطق مختلف استان توزیع شد.
مدیرکل تعاون روستایی لرستان گفت: در بخش کالاهای اساسی نیز یک هزار و ۱۰۰ تن برنج، گوشت منجمد، مرغ منجمد و شکر از طریق غرفههای تحت پوشش شبکه تعاون روستایی استان در اختیار مردم قرار گرفته است و این روند تا پایان سال برای کالاهای اساسی ادامه دارد.
فتحی، هدف از این اقدامات را حمایت از کشاورزان، پایداری تولید، تأمین امنیت غذایی و تنظیم بازار عنوان کرد.