



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،سرهنگ "بیژن بارسالاری" در بیان جزئیات این خبر اظهار کرد: در راستای طرح برخورد با سوداگران مرگ، روز گذشته ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با اقدامات فنی مطلع شدند فردی با سواری پژو مقداری هروئین را از استان‌های شرقی بارگیری و وارد شیراز شده و در حال حاضر در منزلی دپو کرده است که بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان پس از هماهنگی قضایی به محل مذکور اعزام و در بازرسی از یک سواری پژو پارس که درون حیاط منزل پارک بود، موفق شدند ۱۰ کیلوگرم هروئین که به صورت جاساز در کف خودرو بود را کشف کنند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با بیان اینکه حین خروج از منزل یک سواری پژو پارس دیگر با ۲ سرنشین نیز قصد ورود به منزل داشتند نیز توقیف شد، تصریح کرد: در این خصوص در مجموع ۴ نفر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.