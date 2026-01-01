پخش زنده
امروز: -
بیش از ۴۰ هزار میلیارد ریال در این دولت در بخش بهداشت و درمان استان هزینه میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، استاندر اردبیل روز چهارشنبه در بازدید از پروژههای عمرانی و تجهیزات درمانی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با اعلام این خبر، گفت: در سفر رییسجمهور به استان فقط بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای احداث و تکمیل بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی مرحوم نجفزاده اردبیل مصوب شده است.
مسعود امامی یگانه افزود: علاوه بر این در سفر رییسجمهور به استان برای تکمیل بیمارستان ولیعصر (عج) مشگینشهر و توسعه اورژانس بیمارستان امام (ره) خلخال ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد اعتبار مصوب و اختصاص یافته است.
وی بیان کرد: جذب اعتبارات لازم دیگر برای حوزه سلامت و بهداشت استان از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حال پیگیری است تا با تامین زیرساختها و تهیه تجهیزات به روز خدمات درمانی بهتر و شایستهتری به اهالی استان ارائه شود.
استاندار اردبیل همچنین با اشاره به خدمات دولت چهاردهم اضافه کرد: برای احداث ساختمان دانشکده پیراپزشکی، خوابگاه ۴۰۰ نفره و کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل حدود ۳۵۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده و امسال همزمان با دهه مبارک فجر به بهرهبرداری خواهد رسید.
امامی یگانه با بیان اینکه در یک سال گذشته بیش از چهار هزار میلیارد ریال برای خرید تجهیزات پزشکی به مراکز درمانی استان اعتبار جذب شده است، ادامه داد: سی. تی. اسکن بیمارستان فاطمی، تجهیزات بیمارستانهای بیلهسوار و بوعلی اردبیل، تجهیزاتام. آر. آی جدید و رادیوتراپی دوم بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل و تجهیزات تصویربرداری پیشرفته در بیمارستان علوی اردبیل از جمله این تجهیزات است.
وی با اشاره به جذب و استخدام ۴۷۵ نفر نیروی انسانی در بخشهای اداری، بهداشت، درمان و فوریتهای پزشکی استان، گفت: ۶۵۰ نفر نیز به چارت سازمانی دانشگاه علوم پزشکی استان افزوده شده که اقدامی کمسابقه در سالهای اخیر بهشمار میرود.