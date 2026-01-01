به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین شاخص کیفیت هوا در ۲۴ ساعت گذشته نیز روی عدد ۱۰۸ و در وضع نارنجی و نا سالم برای گروه‌های حساس قرار داشت.

بر اساس اعلام شرکت کیفیت هوای تهران اکنون در ۱۱ ایستگاه هواشناسی تهران شاخص کیفیت هوا در وضع سالم و زرد و در سایر ایستگاه هواشناسی شاخص کیفیت هوا در وضع نارنجی و ناسالم برای گرو‌های حساس قرار دارد و فقط در ایستگاه‌های شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۱۵۷، شهرداری منطقه ۱۵ با شاخص ۱۵۴ و پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۱۵۲ هوا در وضع قرمز و ناسالم برای همه قرار دارد.

از ابتدای امسال تاکنون کیفیت هوای پایتخت ۶ روز در وضع پاک، ۱۳۳ روز قابل قبول، ۱۲۲ روز ناسالم برای گروه‌های حساس، ۲۱ روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز در شرایط خطرناک قرار داشته است.

شاخص کیفیت هوای تهران با اعدادی سنجیده می‌شود که به ترتیب از صفر تا ۵۰ در شرایط پاک یا سبز، ۵۱ تا ۱۰۰ در شرایط قابل قبول یا زرد، ۱۰۱ تا ۱۵۰ در شرایط ناسالم برای گروه حساس یا نارنجی، ۱۵۱ تا ۲۰۰ در شرایط ناسالم برای همه یا قرمز، ۲۰۱ تا ۳۰۰ در شرایط بسیار ناسالم یا بنفش و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در شرایط خطرناک یا ارغوانی تعیین شده است.