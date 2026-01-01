پخش زنده
دهمین دوره جشنواره ملی اسباب بازی با حضور بیش از ۲۰۰ تولید کننده داخلی اسباب بازی ایرانی آغاز بکار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این جشنواره با هدف حمایت از کالاهای تولید داخل، کمک به برقراری ارتباطی هدفمند میان طراحان، تولیدکنندگان، سرمایهگذاران و دیگر فعالان حوزه بازی و اسباببازی، ساماندهی صنعت اسباببازی و فراهمکردن زمینه طراحی و استقرار نظام نوآوری در این حوزه، آغاز به کار کرد.
ساعت بازدید از بخش فروشگاهی جشنواره از ساعت ۱۱ تا ۲۰ و ساعت بازدید از بخش ترویجی بازی و اسباببازی از ساعت ۱۵ تا ۲۰ تعیین شده است.
دهمین جشنواره ملی اسباببازی در مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، واقع در خیابان حجاب تهران، میزبان علاقهمندان خواهد بود.
احمد امین فرد گزارش می دهد: