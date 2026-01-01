

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این جشنواره با هدف حمایت از کالا‌های تولید داخل، کمک به برقراری ارتباطی هدفمند میان طراحان، تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و دیگر فعالان حوزه بازی و اسباب‌بازی، ساماندهی صنعت اسباب‌بازی و فراهم‌کردن زمینه طراحی و استقرار نظام نوآوری در این حوزه، آغاز به کار کرد.

ساعت بازدید از بخش فروشگاهی جشنواره از ساعت ۱۱ تا ۲۰ و ساعت بازدید از بخش ترویجی بازی و اسباب‌بازی از ساعت ۱۵ تا ۲۰ تعیین شده است.

دهمین جشنواره ملی اسباب‌بازی در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، واقع در خیابان حجاب تهران، میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.



احمد امین فرد گزارش می دهد: