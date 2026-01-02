



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،فرمانده انتظامی "مرودشت" گفت: با تلاش ماموران این فرماندهی، سارقان حرفه‌ای که اقدام به سرقت از خودرو‌های در حال حرکت می‌کردند دستگیر و فعلا به ۳۰ فقره سرقت اعتراف کرده‌اند.

سرهنگ "علیرضا نوشاد" بیان کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت از خودور‌های سنگین در حرکت در محور‌های مواصلاتی استان فارس علی‌الخصوص آزادراه شاه چراغ، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی مرودشت با تشکیل تیم عملیاتی و اطلاعاتی و بهره‌گیری از شیوه‌های نوین پلیسی، موفق به شناسایی اعضای یک باند ۶ نفره شدند و با هماهنگی قضایی آنان را در اطراف شیراز (باغات قلات) دستگیر و ۳ خودرو متعلق به آنها را نیز توقیف کردند.

فرمانده انتظامی "مرودشت" ادامه داد: ماموران موفق شدند در بازرسی از مخفیگاه این سارقان مقداری اموال مسروقه از جمله فرش، سم، فیلتر هوا، دیسک خودر و گیربکس که در چند روز اخیر سرقت کرده بودند را کشف کنند.

سرهنگ "نوشاد" با اشاره به اینکه متهمان تا کنون به ۳۰ فقره سرقت از خودرو‌های سنگین و در حرکت اعتراف کرده‌اند، عنوان داشت: برابر نظر کارشناسان ارزش اموال مسروقه مکشوفه ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

این مقام انتظامی با بیان اینکه تحقیقات جهت کشف سرقت‌های بیشتر کماکان ادامه دارد، گفت: سارقان در بازجویی اقرار کردند که اموالی که طی چند ماه گذشته از خودرو‌ها سرقت کرده‌ایم آنها را در یکی از شهر‌های جنوبی استان به فروش رسانده‌ایم.

وی ضمن قدردانی از همکاری شهروندان با پلیس، از عموم مردم درخواست کرد با رعایت هشدار‌های پلیس و پرهیز از توقف غیرضروری در حاشیه محور‌های فرعی و خلوت، زمینه فعالیت مجرمان را کاهش دهند و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، از طریق تماس با سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

گفتنی است با توجه به گستردگی و پیچیدگی ابعاد این پرونده، مراتب جهت شناسایی شکات، در دست بررسی می‌باشد و از رانندگان درخواست می‌شود کسانی که به این شیوه مورد سرقت قرار گرفته‌اند می‌توانند جهت طرح شکایت و پیگیری پرونده به پلیس آگاهی مرودشت واقع در بلوار امام علی جنب اداره راه و شهرسازی مجتمع امام حسن مجتبی (ع) مراجعه کنند.