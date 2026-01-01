رئیس‌جمهور گفت: مشکل معیشت مردم در کشور قابل مشاهده است و با اصلاح رفتار ما مسئولان قابل حل است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مسعود پزشکیان در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، با تأکید بر اهمیت مدیریت صحیح منابع و بهره‌وری سازمان‌ها، خطاب به مدیران استان، گفت: کیفیت و توسعه هر سازمان تا ۹۰ درصد به عملکرد مدیران وابسته است و رهبری سازمانی نقش تعیین‌کننده دارد.

وی افزود: مدیران باید ابتدا منابع موجود را بشناسند، سپس چشم‌اندازی روشن برای رسیدن به اهداف ترسیم کنند و راهکار‌های لازم برای استفاده بهینه از منابع یا ایجاد منابع جدید را طراحی کنند.

رئیس‌جمهور با اشاره به مصرف بالای انرژی، نمونه‌ای از اتاقی با ۱۴ چراغ روشن و اتلاف گرما را مطرح کرد و گفت: صرفه‌جویی وظیفه‌ای دینی و مدیریتی است، مقام معظم رهبری نیز در سخنان اخیر خود بر مراعات مصرف و جلوگیری از اسراف تأکید کردند.

وی گفت: اصلاح رفتار مدیریتی در استفاده از منابع می‌تواند نقش بسزایی در کاهش هزینه‌های کشور و افزایش کارایی داشته باشد.

پزشکیان با بیان اینکه اسراف و مصرف غیرضروری منابع تنها محدود به ادارات نیست و شامل خانه‌ها، مساجد و دفاتر اداری می‌شود، گفت: مشکل معیشت مردم در کشور قابل مشاهده است و مقصر اصلی ما مدیران و مسئولان هستیم؛ باید با اصلاح رفتار خود، سهم خود را در حل این مشکلات ایفا کنیم.

وی افزود: حتی صرفه‌جویی ۱۰ تا ۳۰ درصدی در مصرف انرژی می‌تواند معادل صرفه‌جویی میلیون‌ها بشکه نفت و گاز در طول سال باشد که اثر مستقیمی بر بودجه کشور خواهد داشت.

رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت همسو بودن علم، درک و حکمت در مدیریت، گفت: بین دانش، فهم و درک واقعی فاصله وجود دارد و مدیران باید تلاش کنند این شکاف را با تفکر راهبردی و عملگرایی پر کنند.

پزشکیان به لزوم اصلاح مدیریت منابع و تقویت بهره‌وری در سطح استان تأکید کرد و افزود: با مدیریت هوشمند و استفاده بهینه از منابع موجود، می‌توان بسیاری از چالش‌های اقتصادی و اجتماعی را در چهارمحال و بختیاری و کشور به‌طور کلی حل کرد و توسعه پایدار را رقم زد.

وی با تاکید بر اهمیت عمل به آموزه‌های دینی، توجه به تدابیر رهبری و ضرورت همت مدیران برای حل مشکلات مردم، گفت: اصلاح رفتار مدیریتی و استفاده صحیح از منابع، کلید اصلی پیشرفت استان و بهبود وضعیت معیشتی مردم است.