دهم دی ۱۳۵۷، شهر مشهد شاهد رخدادی بود که در تاریخ انقلاب اسلامی نقشی پررنگ ایفا کرد. کتاب «دختران هم شهید میشوند» برگهایی ناخوانده از آن روز و شهادت دختران انقلابی مشهد را روایت میکند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ نگارنده خانم در این کتاب به شرح زوایای زندگی یک دختر نوجوان شهیده از زبان دوستان و خانواده اش پرداخته و بدین طریق گرچه تصویری از جریان زندگی انسانهای معمولی ارائه میکند اما با زبانی ساده در واقع نوعی جامعه شناسی فرهنگی را در اختیار مخاطب قرار میدهد.
در قالب این داستان «مهری زارع عباس آبادی» قهرمانی است از جنس شهید و شهادت که در سیزدهمین بهار زندگی اش جرعه شهادت را نوشید تا نشان دهد دختران و زنان نیز همگام با مردان و پسران در دفاع از همنوع، شهر و وطنشان سر از پا نمیشناسند.