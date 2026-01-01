مدیر روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: صبح امروز در تماس‌هایی مقرر شد، هیچ گروهی خودسرانه حق برخورد با دانشجویان را ندارد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، محمدعلی دادگسترنیا، مدیر روابط عمومی وزارت علوم و دستیار رسانه‌ای وزیر علوم با انتشار یک پیام در شبکه ایکس نوشت: از شب گذشته ⁧وزیر علوم⁩ رأسا پیگیر اتفاقات دانشگاه شهید بهشتی بودند.

هیچ نیرو و مأموری مطلقاً وارد محوطه دانشگاه نشده و صبح امروز در تماس‌هایی مقرر شد ، هیچ گروهی خودسرانه حق برخورد با دانشجویان را ندارد.

با تلاش‌های صورت گرفته اکنون هیچ دانشجویی از این دانشگاه در بازداشت نیست.