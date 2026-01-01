پخش زنده
امروز: -
مدیر روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: صبح امروز در تماسهایی مقرر شد، هیچ گروهی خودسرانه حق برخورد با دانشجویان را ندارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، محمدعلی دادگسترنیا، مدیر روابط عمومی وزارت علوم و دستیار رسانهای وزیر علوم با انتشار یک پیام در شبکه ایکس نوشت: از شب گذشته وزیر علوم رأسا پیگیر اتفاقات دانشگاه شهید بهشتی بودند.
هیچ نیرو و مأموری مطلقاً وارد محوطه دانشگاه نشده و صبح امروز در تماسهایی مقرر شد ، هیچ گروهی خودسرانه حق برخورد با دانشجویان را ندارد.
با تلاشهای صورت گرفته اکنون هیچ دانشجویی از این دانشگاه در بازداشت نیست.