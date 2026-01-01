به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛کیان دهراب پور گفت: این پویش در این روز‌های سرد سال و روز‌هایی که ذخایر خونی استان کاهش محسوس پیدا کرده به نیابت از سردار دل‌ها از ۱۳ دی ماه سالروز شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی شروع و تا پایان دی ماه در استان اصفهان اجرا خواهد شد.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان ادامه داد: هم‌استانی‌ها به نیابت از آن اسطوره‌ی ایثار و مردانگی، با اهدای خون خود، به کمک بیماران نیازمند به خون و فرآورده‌های خونی در استان بشتابند.

وی گفت: مراکز اهدای خون خواجو و شهید حججی در اصفهان و مراکز اهدای خون شهر‌های کاشان، نجف آباد، شهرضا، خوانسار، گلپایگان، خمینی شهر، نایین، شاهین شهر و زرین شهر پذیرای اهداکنندگان عزیز خون خواهند بود.

آخرین ذخیره‌ی خون استان اصفهان، هزار و ۸۴۳ واحد معادل (۴/۶) روز است که نسبت به حداقل استاندارد که هشت روز است، بسیار پایین است.