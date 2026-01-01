

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ سید مجتبی علمدار ۱۱ دی ماه ۱۳۴۵ در ساری متولد شد و ۱۹ سال بعد در ۱۱ دی ماه ۱۳۶۴ به خیل جانبازان شیمیایی پیوست و ۱۱ دی ماه ۱۳۷۵ و در روز تولدش، نمازعشق را با اذان ملکوتیان قامت بست و به یاران شهیدش پیوست.

مداح و عارف شهید سیدمجتبی علمدار، از رزمندگان لشکر ۲۵ کربلا در دفاع مقدس بود، در ۱۷ سالگی به عضویت بسیج درآمد و روانه جبهه‌های جنگ حق علیه باطل شد و در عملیات‌های کربلای ۱، ۴، ۵، ۸ و ۱۰ نقش آفرینی موثری داشت.



سید مجتبی که مردانه می‌جنگید و با رشادت‌های خود نقش آفرینی می‌کرد در تاریخ ۱۱ دی ماه سال ۱۳۶۴ شیمیایی شد اما حضور در جبهه‌ها را رها نکرد، او در عملیات کربلای ۸ نیز مجروح شد اما مجددا به جبهه بازگشت و این بار از ناحیه پهلو مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به شدت مجروح شد



سید مجتبی علمدار در سال ۱۳۶۶ مسئوولیت فرماندهی گروهان سلمان لشکر خط شکن ۲۵ کربلا را برعهده گرفت و بعد از پایان جنگ، در واحد طرح و عملیات لشکر ۲۵ کربلا در ساری مشغول خدمت شد



او که مداح اهل بیت بود و بیت الزهرا مسجد جامع، امام زاده یحیی، مصلی امام خمینی، هیأت عاشقان کربلا و منازل شهدا همیشه با نفس گرم حاج سید مجتبی معطر می‌شد و بچه‌ها نیزبا صوت داوودیش مداحی را می‌آموختند.



سید مجتبی علمدار که سال ها با عوارض مجروحیت‌هایش دست به گریبان و از قافله شهدا جامانده بود، در روز یازدهم دی‌ماه، در سی‌امین سالگرد تولدش از عالم خاکی پر کشید و به یاران شهیدش پیوست، پزشکان می‌گفتند: سیدمجتبی موقع اذان مغرب، چشم‌هایش را باز کرد و سه بار نام مادرش حضرت زهرا (س) را بُرد و جان به جان آفرین تسلیم کرد، تشییع پیکر او یکی از بزرگ‌ترین اجتماعات آن روز‌های مردم ساری بود. در نهایت سید در کنار دوستانش در گلزار شهدا آرمید.



