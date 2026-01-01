پخش زنده
طرح محلهمحوری شهید سلامی در خمینیشهر وارد مرحله اجرایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛به همت معاونت بسیج مساجدومحلات سپاه خمینیشهر جلسه ستادی و شهرستانی قرارگاه محلهمحوری با محوریت اجرای طرح شهید سلامی برگزار شد.
در این جلسه، اهداف، ابعاد و الزامات اجرای طرح محلهمحوری شهید سلامی تشریح شده و بر ضرورت تشکیل، راهاندازی و عملیاتیشدن شوراهای مردمی محلهها و همچنین فعالسازی ظرفیتها، امکانات و تجهیزات مردمی در راستای رفع مشکلات، کاهش آسیبها و مقابله با تهدیدات محلی تأکید شد.
در ادامه مسئولان دستگاههای اجرایی و خدماترسان حاضر در جلسه با ارائه دیدگاهها و پیشنهادات خود، گزارشی از اقدامات، فعالیتها و برنامههای انجامشده در سطح محلهها ارائه نموده و لزوم همافزایی، تعامل و مشارکت بینبخشی برای تحقق اهداف این طرح و ارتقای سطح خدماترسانی در محلهها را یاد آور شدند.