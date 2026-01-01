مدیر طرح‌های شهری و ترافیکی شرکت عمران آب و خدمات کیش از لکه گیری و ترمیم آسفالت مناطق مسکونی و مرکز شهر پس از بارندگی ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، امیر نراقی، با اشاره به برخی نواقص ناشی از بارندگی بی سابقه اخیر در معابر کیش، گفت: با هدف سهولت تردد شهروندان و گردشگران، رسیدگی به وضعیت آسفالت شامل لکه گیری و بهسازی معابر در دستور کار شرکت عمران، آب و خدمات کیش قرار گرفته است.

او افزود: تاکنون بیش از ۴۸۰ منطقه از معابر شناسایی و عملیات لکه گیری شامل بخش‌های مناطق مسکونی شهرک صدف، صفین، مرکز شهر، بخش سیاحتی میدان ساحل، میدان امیرکبیر، بلوار تهران، میدان دلیران، میدان حافظ و بخشی از منطقه کرمانشاهان براساس وضعیت معابر انتخاب و لکه گیری و بهسازی در حال اجراست.