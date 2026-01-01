به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: استان توانسته است با تلاش دامداران، مرغداران و زنبورداران خود، دستاورد‌های چشمگیری در حوزه تولیدات دامی و طیور به ثبت برساند.

مهراب کریمی‌پور، افزود: این دستاورد‌ها نه تنها بیانگر رشد پایدار و افزایش بهره‌وری هستند، بلکه جایگاه استان را به عنوان یکی از قطب‌های مهم کشاورزی و دامپروری کشور تثبیت می‌کنند.

کریمی‌پور با اشاره به ظرفیت‌های موجود گفت: در حال حاضر تعداد دام سبک استان به یک میلیون و ۸۵۵ هزار و ۲۶ رأس و دام سنگین به ۱۹۸ هزار و ۵۶۶ رأس رسیده است. همچنین میزان جوجه‌ریزی سالیانه استان ۱۶ میلیون و ۲۴۷ هزار قطعه و تعداد کلنی‌های زنبور عسل ۳۳۰ هزار کلنی است. این ظرفیت عظیم نشان‌دهنده توان تولیدی بالای استان در تأمین نیاز‌های پروتئینی و لبنی کشور است.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان گفت: چهارمحال و بختیاری در سال جاری توانسته است ۲۷ هزار و ۹۰۰ تن گوشت قرمز، ۳۲ هزار تن گوشت مرغ، ۷۰۴ هزار تن شیر و ۳ هزار و ۷۶ تن عسل تولید کند. این حجم تولید علاوه بر پاسخگویی به نیاز‌های داخلی، می‌تواند زمینه‌ساز صادرات و ارزآوری برای کشور باشد.

کریمی‌پور با اشاره به زیرساخت‌های موجود گفت: در حال حاضر ۱۴ مجتمع دامپروری فعال در استان مشغول به کار هستند که با بهره‌گیری از دانش فنی و مدیریت نوین توانسته‌اند سهم قابل توجهی در افزایش تولیدات ایفا کنند.

وی همچنین به تامین نهاده‌ها در استان اشاره کرد و مطرح کرد: در سال جاری نهاده‌های مورد نیاز دام و طیور به شکل گسترده تأمین شده است. در بخش دام، جو به میزان ۲۸ هزار و ۵۶۵ تن، ذرت ۱۸ هزار و ۴۸۸ تن، سویا ۷ هزار و ۱۵۰ تن و خوراک آماده ۴۳ هزار و ۵۰۰ تن تأمین شده است. همچنین در بخش طیور، ذرت ۲۹ هزار و ۵۴۸ تن، سویا ۱۳ هزار و ۸۷۹ تن و خوراک آماده ۲ هزار تن در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته است. این مدیریت کارآمد در تأمین نهاده‌ها از بروز بحران در چرخه تولید جلوگیری کرده و زمینه رشد پایدار را فراهم ساخته است.