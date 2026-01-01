معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش گفت: موضوع بازماندگی از تحصیل مورد توجه ویژه وزارت آموزش و پرورش است و جذب بازماندگان از تحصیل در خوزستان با جدیت پیگیری خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضوان حکیم‌زاده پنجشنبه در جریان سفر به خوزستان با تاکید بر انگیزه بالا در این استان برای پوشش تحصیلی دانش‌آموزان عشایری بیان کرد: برنامه‌های تحولی دولت چهاردهم با دستور رئیس‌جمهور در زمینه استفاده از روش‌های فعال و پویا در آموزش به خوبی در خوزستان اجر می‌شود و معلمان با انگیزه در حال پیشبرد این برنامه‌ها هستند.

وی با بیان اینکه موضوع بازماندگی از تحصیل مورد توجه ویژه وزارت آموزش و پرورش است، خاطرنشان کرد: براساس کد ملی دانش‌آموزان پیگیری دقیقی برای جذب دانش آموزان بازمانده از تحصیل انجام و گزارشی در این زمینه در وزارتخانه آماده شده است که به زودی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش گفت: درصد قابل توجهی از دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل پیگیری شده و دلایل ترک تحصیل آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

حکیم زاده شناسایی و جذب دانش‌آموزان بازمانده را یکی از اولویت‌های اصلی این وزارتخانه عنوان کرد و با اشاره به چالش کوچ‌نشینی عشایر در این خصوص افزود: با وجود ورود عشایر از استان‌های همجوار مانند همدان به خوزستان، این استان به آموزش و ارایه امکانات به این دانش‌آموزان پرداخته و از بازماندگی تحصیل این دانش آموزان جلوگیری کرده است.

وی همچنین ایجاد مدرسه و تخصیص معلم را وظیفه ذاتی وزارتخانه دانست و بیان کرد: برخی عوامل مانند مسایل اقتصادی و فرهنگی در ترک تحصیل دانش‌آموزان موثر هستند و امیدواریم دستگاه قضایی نیز در کنار آموزش و پرورش برای جذب بازماندگان از تحصیل همکاری کند.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش در پایان از تمامی دستگاه‌های اجرایی خواست تا در رفع چالش‌های موجود و بهبود پوشش تحصیلی همکاری لازم را داشته باشند.

رضوان حکیم زاده در جریان سفر به خوزستان از مدارس عشایری و اجرای طرح حامی در استان بازدید و بررسی کرد.

طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش ۸۰ هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل در خوزستان وجود دارد.