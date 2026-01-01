به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، کمیته انضباطی رای به تکرار مسابقه پردیس قزوین و پالایش نفت بندرعباس داد.

این بازی در چارچوب هفته بیستم لیگ برتر قرار بود بیست و هشتم آذر در قروین برگزار شود، که به علت عدم حضور تیم پالایش نفت بندرعباس لغو شد.

با اعلام کمیته انضباطی این بازی بیست و یکم دی در سالن شهید بابایی برگزار خواهد شد.

تیم پردیس با ۲۷ امتیاز در رده هشتم جدول رده بندی قرار دارد.



صف آرایی والیبالیست‌های مقدم مقابل نیروی زمینی

نماینده استان در هفته یازدهم لیگ یک والیبال میهمان نیروزی زمینی است.

این دیدار از ساعت ۱۶ فردا در تهران برگزار می‌شود.

تیم والیبال مقدم قزوین با کسب ۱۸ امتیاز در رده سوم گروه دو لیگ یک قرار دارد.



عنوان قهرمانی بوکسور استان در مسابقات بزرگسالان کشور

مهیار صمدپور در وزن منهای ۵۵ کیلوگرم این رقابت‌ها بر سکوی نخست ایستاد.

صمدپور در دیدار نهایی مقابل حریفی از تهران صاحب برتری شد.

این رقابت‌ها به میزبانی تهران برگزار شد.