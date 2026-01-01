تیم نساجی مازندران در نقل و انتقالات نیم فصل لیگ دسته یک فوتبال، ۴ بازیکن جدید جذب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تیم نساجی مازندران در تعطیلات نیم فصل لیگ دسته یک فوتبال باشگاه‌های کشور و در نقل‌وانتقالات زمستانه، چهارمین بازیکن خود را جذب کرد.

بر این اساس ایمان اکبری مدافع سابق شمس‌آذر قزوین، چهارمین خرید نساجی از شروع نقل وانقلات زمستانه تیم نساجی محسوب می‌شود.

اکبری که در پست دفاع وسط و دفاع چپ توانایی بازی دارد با نظر فراز کمالوند سرمربی نساجی به جمع شاگردانش در این تیم پیوست.

ایمان اکبری که درتیم پیکان تهران درخشید و شناخته شد، تابستان سال گذشته به شمس‌آذر قزوین پیوست و در حالی که به بازیکن ثابت ترکیب این تیم تبدیل شده بود، در اواسط فصل بدلیل مصدومیت از ناحیه رباط صلیبی مجبور به دوری از میادین شد.

رونمایی نساجی مازندران از چهارمین بازیکن لیگ برتری

این بازیکن بعد از سپری شدن دوران مصدومیت، مورد توجه باشگاه نساجی قرار گرفت منتها هم به جهت پر بودن لیست تیم و هم بدلیل مشخص شدن کامل وضعیت او وارد لیست نشد و صرفا در تمرینات تیم حاضر بود تا اینکه حالا به صورت رسمی و با امضای قرارداد، به عنوان بازیکن نساجی شناخته می‌شود.

تیم نساجی مازندران پیش از این نیز از سه خرید دیگر هم رونمایی کرده بود. محمد صابری‌پور وینگر مهاجم سابق تیم خیبر خرم آباد، اسماعیل فلامرزی مدافع راست تیم سپاهان اصفهان به عنوان سهمیه زیر ۲۳ سال و صادق بوصبیح هافبک دفاعی تیم خیبر خرم آباد بودند که در نیم فصل دوم لیگ دسته یک فوتبال باشگاه‌های کشور برای تیم نساجی مازندران به میدان خواهند رفت.

تیم فوتبال نساجی مازندران که در فصل گذشته از لیگ برتر به لیگ دسته یک سقوط کرد، با تغییر کامل ساختار تیم از بازیکنان تا کادر مدیریتی و فنی توانست با سرمربیگری فراز کمالوند در پایان نیم‌فصل نخست لیگ دسته یک فوتبال کشور با ۳۸ امتیاز از ۱۷ مسابقه مقتدرانه قهرمان نیم‌فصل شود و در حال حاضر گزینه اصلی صعود به لیگ برتر است.

تیم‌های صنعت نفت آبادان و مس شهر بابک هم با ۲۹ و ۲۷ امتیاز در رده‌های دوم و سوم جدول لیگ یک قرار دارند.

تیم نساجی مازندران در آغاز دور برگشت این مسابقات، روز سه شنبه ۳۰ دی ماه مهمان تیم پالایش نفت بندرعباس است.