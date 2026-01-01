قطع ارتباط مخابراتی ۱۰۳ روستا در کردستان
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات کردستان: در پی بارش سنگین برف و کولاک، ارتباط تلفن همراه در ۱۰۳ روستای استان قطع است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان
، حیدری گفت: بر اثر بارش شدید برف و قطعی برق گسترده در شهرستانهای سقز و بانه، ارتباط تلفن همراه در ۱۸۹ روستای استان قطع شده بود که ۱۶ مورد به دلیل قطعی فیبر نوری هوایی و خرابی یونیتهای مخابراتی و ۱۷۳ مورد به دلیل قطعی جریان برق بود.
وی افزود: با تامین دیزل ژنراتور سیار و موتور برق، ارتباط مخابراتی هشت روستا به صورت موقت و ۶۹ روستا با اتصال مجدد برق سراسری برقرار شد.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات کردستان ادامه داد: از طریق ترمیم تیرهای برق، ۹ روستا نیز با رفع قطعی فیبر هوایی متصل شدهاند.
حیدری یادآور شد: از پنجم دیماه تا امروز در مجموع ۷۰ نفر در قالب ۳۵ اکیپ نگهداری، با انجام ۸۰ عملیات اجرائی، مشغول رفع خرابی ارتباط مخابراتی بودهاند.
وی گفت: این تلاشها تا بازگشت کامل ارتباطات در تمام روستاهای استان ادامه خواهد داشت.