پخش زنده
امروز: -
محفل شعرای اردبیل در آستانه سالروز میلاد حضرت علی (ع) و روز پدر، به سرودههای ناب در باب فضیلت امیر بیان و مولای متقیان و نقش پدر در تحکیم بنیان و کانون خانواده مزین شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، در عصر شعر «جان پدر» که شامگاه چهارشنبه در محفل ادبی حکیم فضولی در سالن اداره کل کتابخانههای عمومی اردبیل برگزار شد، شهابالدین وطن دوست استاد دانشگاه و کارشناس و مجری موسسه ادبی حکیم فضولی، با خوانش غزلی از این حکیم و نادره گفتار سده دهم هجری قمری، گفت: جای نقد و نقادی در محافل شعر و ادب خالی است و به ترتیب و به اقتضاء وقت بر بررسی برخی شعرها جهت تقویت جریان شعر اقدام خواهیم کرد.
وی افزود: محفل امروز با حضور اعضای انجمن ادبی حکیم فضولی، ختایی و انجمن اداری استان اردبیل جزو جلسات ادبی پرشوری است که به مناسبتی مبارک و فرخنده مزین شده و چند شاعر و ادیب میهمان نیز در برنامه حضور دارند.
در ادامه این جلسه، شاعران به خوانش سرودههای خود در قوالب و موضوعات مختلف پرداختند و چند قطعه شعر ترکی و فارسی در باب مولا علی (ع)، پدر و زحمتهایی که برای گذران زندگی و تریبیت فرزندان در خانواده بر دوش دارد، بسیار مورد توجه حاضران قرار گرفت.
علیرضا انوش، عضو ادیب و مستندساز محافل ادبی اردبیل با ثبت و ضبط تصاویر، اجراها و خوانشهای شعرا، مجموعهای نفیس و گنجینهای بیبدیل از مجالس و نشستهای شاعران استان اردبیل گردآوری میکند و تلاشهای امروز وی برای مستندنگاری عصر شعر جان پدر مورد اقبال و استقبال شاعران و حاضران قرار گرفت.
برگزاری محافل ادبی و نشستهای شعرای استان اردبیل در اداره کل کتابخانههای عمومی استان اردبیل با معرفی کتابهای مرتبط نیز همراه است و سبب حضور دانشجویان و اهالی کتاب در جمع شعرا نیز شد طوری که چند تن از شاعران جوان و دانشجویان علاقهمند به حوزه شعر و ادب در این محافل حضور مییابند.