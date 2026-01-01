پخش زنده
رئیس پلیس فتا استان البرز از دستگیری عاملان کلاهبرداری اینترنتی که از طریق ارائه رسید جعلی اقدام به کلاهبرداری از شهروندان میکردند، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، سرهنگ رسول جلیلیان گفت: رسیدگی به پرونده قضائی با موضوع کلاهبرداری اینترنتی در دستور کار ماموران پلیس فتا استان قرار گرفت در بررسیهای انجام شده، مشخص شد، متهمان با شناسایی طعمههای خود از طریق سایت دیوار اقدام به خرید کالا از شهروندان و ارائه رسید پرداخت وجه با استفاده از نرم افزارهای رسیدساز جعلی به آنها میکردند.
رئیس پلیس فتا استان با بیان اینکه ۲ متهم در این خصوص شناسایی و دستگیر شد گفت: تاکنون ۱۰ نفر شاکی پرونده از سراسر کشور شناسایی شده و ارزش کلاهبرداری صورت گرفته نیز ۱۰ میلیارد ریال از سوی کارشناسان برآورد میشود.
وی با اشاره به اینکه متهمان پس از تکمیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند به شهروندان توصیه کرد:افراد باید توجه داشته باشند که در معاملات و داد و ستدها صرفاً به رسید ارائه شده توسط خریدار اعتماد نکرده و با فعال سازی سامانه پیامکی و بررسی حساب بانکی از واریز وجه اطمینان حاصل کنند.