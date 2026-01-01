به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، نشر لاله‌های سرخ دفاع مقدس استان همدان که هشت کتاب را در قالب هشت بهشت به شکل کتاب گویا تبدیل کرده است، را رونمایی کرد.

مدیر انتشارات لاله‌های سرخ بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های های دفاع مقدس گفت: این کتاب‌ها شامل قمیش، آقای معلم، بابای ۹ سالگی، پوتین‌های آشنا، خمپاره‌های فاسد، کبریت‌های سوخته، بی‌سیم‌ها به گوشند و پوتین‌هایت را جفت می‌کنم، است.

محسن صیفی کار افزود: این حرکت فرهنگی و ارزشمند از سوی کنگره ملی ۸۰۰۰ شهید استان همدان و انتشارات لاله‌های سرخ خلق شده است.

نویسندگان این کتاب‌ها مرتضی فرجی، مهین سمواتی، بهناز ضرابی زاده، حمید حسام، داود امیریان، سید میثم موسویان، شهید عبدالرضا سوری و اصغر فکور هستند و صداپیشگان نیز به سرپرستی نیما خان‌محمدی عبارتند از خانم‌ها فاطمه السادات میرمنتهائی، مریم رنجبران، الهام داودی و پری خان‌محمدی که به خوانش کتاب‌ها پرداختند.