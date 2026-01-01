امام جمعه تبریز مطرح کرد؛
سردار شهید سلیمانی تربیت یافته مکتب اسلام بود
امام جمعه تبریز گفت:سردار شهید حاج قاسم سلیمانی مصداق مجسم انسان تربیتیافته در مکتب اسلام ناب و انقلاب اسلامی بود انسانی که در عین حضور در سختترین میدانهای تقابل با دشمن، از اخلاص، تواضع و مردمداری فاصله نگرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،حجت الاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل اظهار کرد:محبوبیت عمیق و فراگیر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی محصول صداقت در عمل و پیوند قلبی با ملتها بود.
وی تاکید کرد:شخصیت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی حامل منظومهای کامل از ایمان، عقلانیت و مجاهدت بود به این دلیل او به یک مکتب ماندگار و جریانساز تبدیل شد.
وی خاطرنشان کرد:شهید حاج قاسم سلیمانی نشان داد که مقاومت یک اندیشه آگاهانه و متکی بر حکمت است، او میدان را با تدبیر میشناخت و تصمیم را بر پایه شناخت درست از دشمن، زمان و شرایط اتخاذ میکرد.
وی افزود:دشمن به خوبی آگاه است که سردار شهید حاج قاسم سلیمانی نماد شکست راهبردهای سلطهطلبانه و زندهکننده روح مقاومت در میان ملتهاست از همین رو تلاش میکند با حذف نام، تصویر و روایت او از فضای مجازی حقیقت را به حاشیه براند.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد:اما تجربه تاریخی نشان داده است که اندیشهای که ریشه در فطرت، عدالتخواهی و دفاع از مظلوم دارد با سانسور خاموش نمیشود بلکه هرچه بیشتر محدود شود اثرگذارتر و جریانسازتر خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین مطهری اصل اظهار کرد:ادامه راه سردار شهید سلیمانی در عصر حاضر بیش از هر عرصهای در میدان آگاهیبخشی و جهاد تبیین معنا پیدا میکند.
وی افزود: امروز ابزار مقاومت تنها سلاح و حضور فیزیکی در میدان نبرد نیست بلکه قلم، تصویر، روایت و کنش مسئولانه در فضای رسانه از مهمترین ابزارهای دفاع از حقیقت محسوب میشود.
وی ادامه داد: جهاد تبیین یعنی بازگو کردن واقعیت آنگونه که هست بدون تحریف، اغراق یا سکوت در برابر دروغپردازی دشمن در این مسیر هر فعال رسانهای، هر جوان آگاه و هر کاربر مسئول در شبکههای اجتماعی میتواند ادامه دهنده راه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی باشد مشروط بر آنکه این حضور، مبتنی بر شناخت، اخلاق و مسئولیتپذیری باشد.
وی ادامه داد: دستگاههای فرهنگی رسالتی بنیادین در تبیین و تعمیق مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی در جامعه را بر عهده دارند.
وی گفت:تبیین درست مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی مستلزم تولید محتوای عالمانه، هنرمندانه و متناسب با نیازهای فکری نسل امروز است محتوایی که بتواند پیوند میان ایمان، مسئولیت اجتماعی، شجاعت و عقلانیت را بهخوبی بازنمایی کند.
حجت الاسلام والمسلمین مطهری اصل اظهار کرد:نهادهای فرهنگی با زبان اندیشه، هنر و روایت تاریخی دقیق ابعاد کمتر گفته شده شخصیت و سلوک این شهید بزرگ را برای جامعه روشن کنند در این صورت مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی به یک سرمایه فرهنگی پایدار و تمدنساز تبدیل خواهد شد.
وی اظهار کرد:نسل امروز نیازمند الگوهایی صادقانه، عقلانی و قابل اتکاست مسئولیت نهادهای فرهنگی در این زمینه آن است که مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی را با نگاهی تحقیقی، مستند و آیندهنگر بازخوانی کنند.
وی یادآور شد:این بازخوانی باید نشان دهد که مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی مکتب امید، مسئولیتپذیری و عزت است مکتبی که انسان را به کنش فعال، آگاهانه و متعهد در برابر مسائل جامعه فرا میخواند اگر این مهم به درستی انجام شود این مکتب نه تنها در ذهن نسل امروز ماندگار خواهد شد، بلکه به نیروی محرک آنان برای ساخت آیندهای مبتنی بر عدالت، استقلال و کرامت انسانی تبدیل میشود.