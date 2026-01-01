به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از فلسطین؛ فلسطینیان کرانه باختر‌ی سال ۲۰۲۵ را که خونین‌ترین سال در تاریخ آنها بود، پشت سر گذاشتند. در این سال نیرو‌های اشغالگر علاوه بر ادامه کشتار در غزه، سه اردوگاه در شمال کرانه باختری را تخریب و چهل هزار شهروند را آواره کردند. هر روز شهر‌ها و روستا‌ها مورد حمله قرار گرفتند و زیرساخت‌ها تخریب شدند.

در سال ۲۰۲۵، ۹۰۰۰ نفر از جمله ۴۰۰ کودک و ۵۰ زن بازداشت شدند. ۳۱ زندانی نیز در زندان‌های صهیونیست‌ها بر اثر شکنجه شهید شدند. کنست رژیم صهیونیستی نیز قانون اعدام زندانیان را تصویب کرد.

سال ۲۰۲۵ فاجعه‌بارترین سال در تاریخ جنبش زندانیان فلسطینی بود.

مجازات‌های جمعی، سیاست‌های انتقامجویانه، افزایش تعداد شهدا، ادامه بازداشت‌ها در سراسر استان‌های فلسطین، سرقت پول و طلا هنگام حمله به خانه‌ها، ضرب و شتم، شکنجه، تجاوز و ترساندن کودکان، تحقیر و توهین به کرامت آنها، منع ملاقات یا منع آموزش و منع ورود لباس‌های زمستانی در سرمای شدید از جمله اقدامات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان بود.

آنچه در مناطق کرانه باختری فلسطین اتفاق می‌افتد، کشتار جمعی مردم فلسطین و از بین بردن عناصر حیاتی زندگی آنها است، همانطور که در نوار غزه اتفاق افتاد. قتل، آوارگی و مصادره زمین‌های فلسطینی‌ها سیاست صهیونیست‌ها بود که دنبال شد.