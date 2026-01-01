پخش زنده
امروز: -
با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ۳۰۵ طرح زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطلاعات استان گیلان، بهصورت متمرکز در رشت افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ ظهر امروز پنجشنبه ۳۰۵ طرح زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطلاعات استان با ۱۱ هزار و ۷۰۸ میلیارد ریال هزینه، در جلسه شورای راهبری ارتباطات و در سالن غدیر استانداری و با حضور سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بهصورت متمرکز در رشت به بهره برداری رسید.
این طرحها شامل توسعه شبکههای ارتباطی شهری و روستایی، ارتقای پوشش تلفن همراه، گسترش فیبر نوری، تقویت پایداری شبکه و اجرای طرحهای زیرساختی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان است.
سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این مراسم با اشاره به جایگاه گیلان در برنامههای توسعهای این وزارتخانه، گفت: اجرای این طرحها در راستای تحقق عدالت ارتباطی و دسترسی عادلانه شهروندان شهری و روستایی به خدمات پایدار و باکیفیت ارتباطی انجام شده است.
هادی حقشناس استاندار گیلان هم در این مراسم، با تأکید بر نقش کلیدی توسعه زیرساختهای ارتباطی در شتاببخشی به روند توسعه استان، گفت: تقویت شبکههای ارتباطی و فناوری اطلاعات، زمینهساز ارتقای خدماترسانی، توسعه کسبوکارهای نوین و افزایش رضایتمندی مردم خواهد بود.
سفر وزیر ارتباطات، فناوری و اطلاعات با هدف ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی، تسریع در توسعه زیرساختهای دیجیتال، افزایش پایداری شبکه، تقویت عدالت ارتباطی و حمایت از زیستبوم فناوری و نوآوری استان گیلان انجام شده است.