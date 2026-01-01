به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نشست علمی منطقه‌ای نجات دریاچه ارومیه صبح امروز با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه، جمعی از رؤسا و اساتید دانشگاه‌ها، اعضای کمیته علمی و مدیران دستگاه‌های اجرایی و متولی منطقه، در تالار علامه جعفری دانشگاه تبریز برگزار شد.

این جلسه با هدف هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و مراکز علمی و بررسی راهکار‌های عملیاتی برای احیای دریاچه ارومیه برگزار شده و آخرین وضعیت دریاچه و روند اجرای برنامه‌های احیاء مورد بررسی قرار گرفت.

پیگیری تأمین اعتبار تفاهم‌نامه‌ها و قرارداد‌های امضاء شده برای نجات دریاچه ارومیه، بررسی امکان تشکیل کارگروه ویژه برای پیگیری تأمین اعتبارات احیای دریاچه، بررسی راهکار‌های احیاء و دستیابی به یک نقشه راه مشخص، ارائه گزارش از آخرین وضعیت اقدامات ستاد احیاء توسط دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌های مسئول و کمیته علمی و همچنین بررسی امکان تعامل شورای هماهنگی دولت و دانشگاه‌ها برای مدیریت بحران آب حوضه دریاچه ارومیه، از مهم‌ترین محور‌های این نشست بود.