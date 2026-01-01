طرح هرس درختان با هدف رسیدگی به فضای سبز و آراستگی محیط و مناظر شهری در آباده در حال اجرا است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس خدمات شهری شهرداری آباده گفت: طرح هرس درختان با هدف تقویت و بهبود رشد گیاهان، رسیدگی به فضای سبز، آراستگی محیط و مناظر شهری و بوستان‌های شهر و بازپیرایی شاخه‌های درختان در این شهرستان در حال اجرا است.

نواب محمدپور افزود: عملیات هرس سبب کاهش آفات و بیماری، افزایش طول عمر درختان، ارائه خدمات کم و موثر، نیاز آبی کم و حجم سبزینگی زیبا و متناسب با نوع و سن درختان می‌شود.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.