مدیرکل مدیریت بحران استان اردبیل گفت: این استان با کسب امتیاز ۹۸ از مجموع ۱۰۰ نمره، در ارزیابی نحوه برگزاری رزمایشهای زلزله موفق شد بالاترین نمره کشوری را به خود اختصاص دهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، علیرضا علیپور روز پنجشنبه در آیین تجلیل از دستاندرکاران رزمایش زلزله «صلابت سبلان» در خلخال اظهار کرد: بر اساس ارزیابی وزارت کشور، مدیریت بحران استان اردبیل در نحوه اجرای رزمایشهای زلزله بالاترین امتیاز را در بین استانهای کشور کسب کرده و در جمع سه استان برتر در این زمینه قرار گرفته است.
وی افزود: در رزمایش تمامعیار صلابت سبلان که آبانماه امسال در منطقه زرتشتآباد خلخال با همکاری دستگاههای اجرایی، نهادهای نظامی، انتظامی و قضایی برگزار شد، بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ نیروی انسانی و ۶۰۰ دستگاه خودرو خدماتی و امدادی حضور داشتند و توان عملیاتی ارگانهای مختلف در شرایط بحران به شکل واقعی مورد ارزیابی قرار گرفت.
به گفته مدیرکل مدیریت بحران استان اردبیل ارزیابان وزارت کشور سطح آمادگی و هماهنگی نیروهای عملیاتی استان اردبیل را مطلوب و کمنظیر توصیف کردهاند و انتظار میرود نام اردبیل تا پایان سال به عنوان برترین استان کشور در برگزاری مانورهای زلزله اعلام شود.
علیپور با اشاره به اهمیت تمرکززدایی در اجرای رزمایشهای امدادی گفت: حادثه تنها در مراکز استانها رخ نمیدهد و برگزاری رزمایش در خلخال با هدف افزایش آمادگی مدیران شهرستانی برای مقابله با حوادث طبیعی انجام شد.
وی افزود: در سال آینده نیز برنامهریزی شده تا رزمایشهای ترکیبی در زمینههای مختلف از جمله حریق، سیل و طوفان در شهرستانهای استان برگزار شود تا آمادگی مسئولان محلی در شرایط اضطراری تقویت شود.
در پایان این آیین از مدیران، نیروهای عملیاتی و دستگاههای مشارکتکننده در اجرای مانور زلزله خلخال با لوح سپاس و هدایایی تجلیل شد.