سرپرست دفتر امور عملیات راهداری، ماشین‌آلات و مدیریت بحران سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: با وجود بارش شدید برف و باران همراه با کولاک و سرمای شدید در سه روز گذشته در ۱۷ استان کشور، در حال حاضر تمام راه‌های اصلی و شریانی کشور باز و تردد در آنها برقرار است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، حبیب جمشیدی افزود: طی این مدت، نیروهای امدادی به ۳۶۴ خودروی گرفتار در برف کمک رسانی کردند و ۸۶۵ نفر را در راهدارخانه‌ها به صورت اضطراری اسکان دادند.

او با اشاره به تلاش شبانه‌روزی راهداران گفت: در چند روز گذشته ۹ هزار و ۱۰۰ نفر‌روز نیروی راهدار در ۱۷ استان کشور فعالیت داشته‌اند تا تردد ایمن و پایدار در مسیرهای زمستانی برقرار بماند.

جمشیدی همچنین اعلام کرد: سامانه جامع ۱۴۱ به صورت گویا و با پاسخگویی ۲۴ ساعته در حال ارائه خدمات به کاربران جاده‌ای است تا مردم بتوانند از آخرین اوضاع راه‌ها مطلع شده و برای سفرهای خود به شکل هوشمندانه برنامه‌ریزی کنند.