به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ این جلسه روضه خانگی به منظور گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع سلامت شهیدان فیض ا... اسماعیل زاده، رضا نظری و صالح مهدوی برگزار شد.

سرهنگ صفر باباپور فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه چایپاره سخنران ویژه این آیین بود که با تحلیل حماسه نهم دی ماه به بیان خاطراتی از شهدای مدافع سلامت در زمان شیوع ویروس کرونا پرداخت.

این جلسه هر هفته در یکی از محله‌های ارومیه برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای محله‌های این شهر برگزار می‌شود.